В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

В России с 1 сентября начали действовать новые правила проведения техосмотра легковых автомобилей. Согласно постановлению правительства, отменяются 27 обязательных пунктов для проверки.

Техническим экспертам будет необходимо контролировать только 55 параметров, вместо прежних 82. Теперь технический осмотр не предусматривает контроль наличия в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Однако правила дорожного движения по-прежнему требуют, чтобы эти предметы находились в машине.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Необязательно стало проверять подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, измерение уровня шума выхлопной системы, контроль правильности установки номеров, работы штатного противоугонного устройства, подачи стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозии элементов тормозной системы и наличия повреждений тормозных трубопроводов, отмечает «Парламентская газета».

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Татьяна Леухина