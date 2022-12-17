Администратора магазина в Казани обвиняют в нарушении требований охраны труда

Жительницу Казани обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за чего сотрудник магазина, где она работала администратором, лишился кисти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

По версии следствия, в июне прошлого года женщина допустила сотрудника магазина до работы с мясорубкой, у которой отсутствовала деталь для защиты рук. При этом обвиняемая не провела с ним необходимый инструктаж.

В результате, при попытке достать из бункера мясорубки застрявшее мясо, рабочему оторвало правую кисть. Женщина свою вину не признала. Следствие собрало достаточную доказательную базу и в ближайшее время передаст дело в суд для рассмотрения по существу.

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Артем Гафаров