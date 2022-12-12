В США провели успешные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух — земля»

ВВС США провели первые испытания полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух — земля» — пуск прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Пентагон.

— Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены, — сказано в сообщении.

Ракета AGM-183 ARRW была выпущена с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, которые в пять раз превышают скорость звука.

В ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию, но это лишь «вопрос времени». Однако глава государства отметил, что «пока не догнали, у нас все есть. Мы развиваем эти технологии».

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Илина Хакимова