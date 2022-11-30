«Татнефть» приняла бюджет на 2023 год
Сегодня в ходе заседания совета директоров ПАО «Татнефть» был принят бюджет на 2023 год. Также был утвержден бюджет на декабрь текущего года.
За три квартала 2022-го чистая прибыль компании по РСБУ выросла на 49% и составила 184 млрд рублей. Выручка акционерного общества увеличилась на 30% и достигла отметки 997,5 миллиарда. За этот период прибыль от продаж выросла в 1,7 раза, до 294,03 млрд. Также резко увеличились доходы от участия в других организациях — до 2,57 млрд.
Кроме того, по итогам трех кварталов этого года увеличились и объемы добычи «Татнефти». С января по сентябрь они составили примерно 21,4 млн тонн — 80% от всей добытой в Татарстане нефти. По состоянию на конец сентября стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» составила 860 млрд рублей.
Напомним, две недели назад, 16 ноября, компания утвердила размеры дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года. Они составили 3957% к номинальной стоимости акций, или 39 рублей 57 копеек. С учетом уже выплаченных доходов в размере 3271% от номинала держатели ценных бумаг компании получили разницу в 686%.
Вместе с этим в 2023 году в республике ожидается снижение добычи нефти до 34,5 млн тонн с последующим ростом в следующем году до 35,3 млн тонн. Вместе с этим в 2025 году планируется добыть 35,2 млн тонн нефти.
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