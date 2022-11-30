«Татнефть» приняла бюджет на 2023 год

Сегодня в ходе заседания совета директоров ПАО «Татнефть» был принят бюджет на 2023 год. Также был утвержден бюджет на декабрь текущего года.

За три квартала 2022-го чистая прибыль компании по РСБУ выросла на 49% и составила 184 млрд рублей. Выручка акционерного общества увеличилась на 30% и достигла отметки 997,5 миллиарда. За этот период прибыль от продаж выросла в 1,7 раза, до 294,03 млрд. Также резко увеличились доходы от участия в других организациях — до 2,57 млрд.



Кроме того, по итогам трех кварталов этого года увеличились и объемы добычи «Татнефти». С января по сентябрь они составили примерно 21,4 млн тонн — 80% от всей добытой в Татарстане нефти. По состоянию на конец сентября стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» составила 860 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, две недели назад, 16 ноября, компания утвердила размеры дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года. Они составили 3957% к номинальной стоимости акций, или 39 рублей 57 копеек. С учетом уже выплаченных доходов в размере 3271% от номинала держатели ценных бумаг компании получили разницу в 686%.

Вместе с этим в 2023 году в республике ожидается снижение добычи нефти до 34,5 млн тонн с последующим ростом в следующем году до 35,3 млн тонн. Вместе с этим в 2025 году планируется добыть 35,2 млн тонн нефти.



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Артем Гафаров