Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» показали достойную игру в матче с «Балтикой»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» показали достойную игру в матче с петербургской «Балтикой», но команда из Северной столицы оказалась сильнее. По итогам встречи счет на табло был 17—14 в пользу петербуржцев.

Несмотря на догоняющую роль «Синтез-УОР», которая была с самого начала встречи, преимущество хозяев не было таким уж доминирующим. Первый период завершился со счетом 3—2, оба гола казанской команде принес Адель Аухадеев.

Во втором периоде балтийцы смогли увеличить разницу в счете до трех очков: 8—5. В третьем периоде «Балтика» забросила шесть мячей, на что казанцы ответили тремя голами. Один из них оформил Адель Аухадеев, также дубль на свой счет записал Замир Мирзиев. По итогам периода счет на табло: 14—8.

Заметно оживила игру казанцев замена вратаря: вместо Кирилла Бадьярова вышел Тимофей Родионов. Это позволило заводчанам выиграть четвертый тайм со счетом 6—3. По итогам встречи счет на табло был 17—14 в пользу «Балтики».

Следующий матч в рамках седьмого тура команды проведут завтра в Санкт-Петербурге.

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Артем Гафаров