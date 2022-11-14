Один из главных экологов Татарстана оценил открытость «Казаньоргсинтеза» в диалоге с общественностью

Руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» и бывший главный государственный инспектор по охране природы Рустем Камалов отметил путь на открытость казанского предприятия СИБУРа как элемента экологического восприятия.

— Говоря о «Казаньоргсинтезе», большие надежды я возлагаю на СИБУР, который позиционирует себя как зеленая компания. Я уже видел, что они начинают работать с общественностью, они открыты. Открытость — это большая подмога в решении экологических вопросов, заявил он в интервью для телеканала Татарстан-24.

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Такую политику открытости, по мнению эксперта, нужно расширять. АНО «Волжско-Камский экологический центр» также работает в этом направлении. Организация, к примеру, подготовила предложение в правительство с тем, чтобы организовать мониторинг строительства МСЗ, а результаты этого исследования сделать достоянием общественности.

— Главные проблемы экологии и в России, и в мире — недосказанность, недоговоренность, — подчеркнул он.

Напомним, в этом году «Казаньоргсинтез» дал старт промышленному туризму и открыл двери жителям города.