Сегодня в Татарстане сильный снег, метель и до +3 градусов

В среду, 2 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют небольшой и умеренный, местами сильный снег, в том числе мокрый.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... +3 градуса. В Казани и Набережных Челнах ожидается от +1 до +3 °С.

Синоптики также предупреждают о кратковременных метелях в отдельных районах Татарстана. Прогнозируется умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого местами могут достигать 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На дорогах возможны гололедица и снежная каша. На востоке Татарстана местами ожидаются снежные заносы.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели осадки будут наблюдаться лишь местами. Ночью похолодает до 0... -5°С. Днем ожидается от 0 до +3°С.



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Татьяна Демина