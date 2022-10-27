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В Татарстане официально признали аварийными 358 многоквартирных домов

10:53, 27.10.2022
В Татарстане официально признали аварийными 358 многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане официально признали аварийными 358 многоквартирных домов. Все они внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) со специальной пометкой, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Всего в этом году в ЕГРН внесены дополнительные сведения о почти двух тысячах объектах недвижимости на территории Татарстана, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Как пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Лилия Бурганова, сведения о состоянии объектов недвижимости отображаются в выписке из ЕГРН, ранее информацию об этом можно было получить, только подав официальный запрос в органы местного самоуправления.

— Перед покупкой недвижимости мы всегда рекомендуем ее проверить. Запросив выписку из ЕГРН, можно узнать очень полезную информацию: не наложен ли на объект недвижимости арест, не находится ли он в территориальной зоне, где ограничено или запрещено строительство, и т.д. Благодаря нововведениям этого года теперь также можно оперативно узнать о физическом состоянии приобретаемого жилья, насколько оно пригодно для проживания. Таким образом, содержание сведений в ЕГРН об аварийности дома позволяют защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечить актуальность данных реестра недвижимости, — отметила Бурганова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня исполком признал непригодными для проживания жилые помещения двух частных домов в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Так, согласно заключению городской межведомственной комиссии, жилые помещения дома №8 по ул. Хади Атласи и дома №23 по пер. Майский (жилой массив Первомайский) являются и аварийными и подлежат сносу.

Напомним, в начале этого месяца городские власти признали аварийными и подлежащими сносу 9 домов.

Сносу подлежат:

  • дом №1а по ул. Хлебозаводской;
  • дом №14 по ул. Колымской;
  • дом №5 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №6 по ул. Самарской;
  • дом №14 по ул. Телецентра;
  • дом №12 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №5 по ул. Можайского;
  • дом №69 по ул. Гаванской;
  • дом №71 по ул. Гаванской.

Также в конце сентября две квартиры в Казани признали непригодными для проживания инвалидов.

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Максим Кокунин
НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан

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