Вступил в силу приговор против жителя Зеленодольска, убившего случайного прохожего

Вступил в силу приговор суда против 36-летнего жителя Зеленодольска по делу об убийстве случайного прохожего. Апелляционная инстанция оставила жалобу осужденного без удовлетворения, приговор — без изменения, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Верховный суд республики 28 июля этого года признал мужчину виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Установлено, что 25 августа 2021 года осужденный ударил ножом в грудь случайного прохожего — в тот же день он скончался в городской больнице.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что убийца был пьян. Он поругался с сожительницей, и та ушла из дома. Подсудимый взял нож и отправился искать ее. Во дворе он встретил супругов и ударил мужчину, после чего скрылся. Злоумышленника задержали спустя несколько минут, поскольку его уже искали — к этому времени его теща сообщила в правоохранительные органы, что он в состоянии опьянения вооружился ножом и ведет себя агрессивно.

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Маргарита Головатенко