Татарстанца осудили за беспричинное убийство случайного прохожего

Фото: Максим Платонов (архив)

Жителя Татарстана осудили за беспричинное убийство случайного прохожего, который вместе с женой выгуливал собаку во дворе по улице Гоголя в Зеленодольске. 31-летний мужчина скончался в больнице от ножевого ранения в грудь, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.



Татарстанца признали виновным по статье об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд удовлетворил иск потерпевших на сумму 1,5 млн рублей.

Все случилось 25 августа 2021 года. Подсудимый был пьян. Он поругался с сожительницей, и та ушла из дома. Подсудимый взял нож и отправился искать ее — тогда во дворе он встретил супругов, и ударил мужчину, после чего скрылся. Злоумышленника задержали спустя несколько минут, поскольку его уже искали — к этому времени теща сообщила в правоохранительные органы, что он в состоянии опьянения вооружился ножом и ведет себя агрессивно.

Фото: realnoevremya.ru

Ущерб от преступлений, возмещенный потерпевшим в России, в этом году составил 194 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в три раза.



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Маргарита Головатенко