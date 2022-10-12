В России в августе продали 562 006 подержанных автомобилей — это много или мало?

В августе 2022 года в России продали 562 006 подержанных автомобилей. Это самый большой показатель с начала года, следует из данных «Автостат-инфо».

Для сравнения, в июле этого года в стране продали 478 044 подержанных машины, а в сентябре — 511 541. Наименьший показатель зафиксирован за май — 356 042 автомобиля.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего за январь — сентябрь 2022 года в России продали 3 939 421 автомобиль с пробегом. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

562 006 подержанных автомобилей — это:

15,2% автопарка Москвы — в столице зарегистрировано почти 3,7 млн легковых автомобилей.

— в столице зарегистрировано почти 3,7 млн легковых автомобилей. 14,2% от проданных за девять месяцев подержанных машин — всего их реализовали 3 939 421.

— всего их реализовали 3 939 421. 5,5% от автопарка 17 российских городов-миллионников — в них насчитывается 10,195 миллиона машин.

— в них насчитывается 10,195 миллиона машин. Одна машина на семь жителей Татарстана — по результатам Всероссийской переписи населения, в республике насчитывается 4 миллиона человек.

— по результатам Всероссийской переписи населения, в республике насчитывается 4 миллиона человек. Одна машина на 262 жителя России — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек.

— по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек. 102 пробки на российско-грузинской границе — по данным МВД по Северной Осетии на 27 сентября, там скопилось 5,5 тысячи машин.

— по данным МВД по Северной Осетии на 27 сентября, там скопилось 5,5 тысячи машин. Почти 68 полугодовых рынка новых легковых машин в Нижегородской области — за январь — июнь текущего года ее жители купили 8,3 тысячи автомобилей.

— за январь — июнь текущего года ее жители купили 8,3 тысячи автомобилей. Почти 43 полугодовых рынка новых легковых машин в Татарстане — по данным «Автостата», за первое полугодие 2022-го жители республики купили 13,1 тысячи таких машин.

— по данным «Автостата», за первое полугодие 2022-го жители республики купили 13,1 тысячи таких машин. 2,2 автопарка Перми — по данным «Автостата», там насчитывается 248 тысяч машин.

— по данным «Автостата», там насчитывается 248 тысяч машин. Чуть больше автопарка Уфы — в столице Башкирии зарегистрировано более полумиллиона машин.

— в столице Башкирии зарегистрировано более полумиллиона машин. В 1,2 раза больше числа проданных за январь — сентябрь 2022 года новых легковушек — жители России приобрели за это время 469 368 легковых авто.

— жители России приобрели за это время 469 368 легковых авто. В 1,6 раза больше числа проданных за 2021 год автомобилей Lada — в прошлом году их реализовали 350,7 тысячи.

— в прошлом году их реализовали 350,7 тысячи. В 85,7 раза больше количества проданных в августе КАМАЗов с пробегом — зарегистрировали 6 553 таких сделки.

— зарегистрировали 6 553 таких сделки. В 22,4 раза больше числа проданных в августе грузовиков с пробегом — их реализовали 25 028 единиц.

— их реализовали 25 028 единиц. Почти в 16 раз больше числа проданных в августе новых легковых автомобилей — россияне купили 35,4 тысячи машин.

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Татьяна Демина