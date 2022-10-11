В казанском метро устанавливают второй ряд дверей к зимнему сезону

«Метроэлектротранс» ведет подготовку казанских станций метро к зиме. Сейчас специалисты установили 85 из 130 дверей второго ряда, сообщается в Telegram-канале предприятия.

В метро продолжается промывка станций, путевых стен и кабельных коллекторов. Также рабочие проверили тепловые завесы, инфракрасные излучатели, вентиляционные устройства и освещение. За месяц заменили 250 светильников в тоннелях, 39 — на платформах и в вестибюлях.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn

Служба путевого хозяйства восстанавливает фасады станций, очищает дренажные устройства и колодца. Продолжается замена напольной, настенной и тактильной плиток, всего специалисты заменили 476 плит. На все станции метрополитена закупили новый инвентарь для уборки снега и противоскользящий реагент, подготовлены мешки с просушенным и просеянным песком.

В октябре «Метроэлектротранс» сообщало, что в сентябре казанский метрополитен перевез 2 767 517 пассажиров, тогда как в сентябре 2021 года — 2 560 114 человек.



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Татьяна Леухина