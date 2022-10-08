Чернышенко поручил поддержать туристов в Крыму

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, которые находятся сейчас в Крыму, заявили «РИА Новости» в аппарате вице-премьера.



— Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму, — сказал он.

Также Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам России обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у которых закончились путевки.

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей. Из-за взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека.



Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров. Восстанавливать Крымский мост начнут в субботу, 8 октября, после окончания работы правоохранителей.

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Маргарита Головатенко