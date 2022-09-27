Казанский «Горводзеленхоз» в три раза скинул цену благоустройства водных объектов города

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», тендер на благоустройство муниципальных водных объектов Казани и территорий, прилегающих к ним, в 2022 году выиграл местный МУП трест «Горводзеленхоз». Контракт с предприятием заключили на 552 тысячи рублей.

Начальная цена, которую объявил Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани, составляла 1,7 миллиона рублей. Таким образом, «Горводзеленхоз» выиграл тендер, предложив за свои услуги в три раза меньше.

На право заключить контракт претендовали пять участников. Два из них предложили почти одинаковые цены на уровне начальной цены с разницей в рубль. Одна из этих заявок отозвана.

Еще один претендент на право заключить контракт предложил за свои услуги 1,26 миллиона рублей. Четвертый участник заявился с предложением выполнить работы за 560,8 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, благоустроить муниципальные водные объекты и территории, прилегающие к ним, планируется в двух районах Казани — Кировском и Ново-Савиновском. Подрядчику предстоит очистить поверхность прудов и озер, в том числе выполнить уборку водных акваторий от наплавных загрязнений, тины и случайного мусора, сухих ветвей, опавших листьев с последующим вывозом на полигон ТБО и обрезку стеблей многолетних растений, растущих в водоемах. По окончании необходимо сделать фотоотчет.

В списке озеро Малое Лебяжье и обводненный карьер «Изумрудное», озеро Харовое на пересечении улиц М.Вахитова и Яруллина, пруд Адмиралтейский по ул. Речной, озера Светлое и Большое Лебяжье, а также водоемы по ул. маршала Чуйкова, Хусаина Ямашева, 44в и 44б. Работы планируют выполнять с 30 сентября по 30 декабря 2022 года.

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Татьяна Демина