Автоинспекторы Казани изъяли около 3 килограммов наркотиков у жителя Нижегородской области

На стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД по Казани остановили для проверки документов автомобиль, который ехал со стороны Москвы. Пассажиром в машине был 34-летний житель Нижегородской области, в рюкзаке которого были обнаружены наркотики, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Уточняется, что при проверке документов он сильно нервничал, в связи с чем полицейские решили провести личный досмотр. В рюкзаке они обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, внутри которого находились шесть свертков с неизвестным веществом. Исследование установило, что содержимым является наркотик — мефедрон общей массой около 3 кг.

Подозреваемый пояснил, что примерно в середине августа в интернете он увидел объявление о трудоустройстве перевозчиком наркотических средств. В этот же день связался с оператором в одном из мессенджеров, где обсудил все условия.

В начале сентября он поехал в Московскую область, где по предоставленным координатам забрал оптовую партию запрещенных веществ. После чего, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков, направился в Казань, где и должен был сбыть наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Фото: Максим Платонов

В начале сентября на стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД по Казани также остановили автомобиль под управлением 21-летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра полицейские изъяли около 5 килограммов наркотиков.



Задержанный рассказал, что в начале года в одной из соцсетей искал работу. Спустя несколько дней с ним связался потенциальный работодатель и предложил подработку перевозчиком груза, на что мужчина согласился. В обязанности входило забрать несколько свертков в одном из лесопарков Москвы и перевезти в Новосибирск.

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Максим Кокунин