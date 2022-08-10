Архивный городок: треть молодежи, два дня на выдачу материалов, весной — автобусная остановка

Журналистов допустили в Госархив в Столбище

Фото: Камиль Исмаилов

Журналисты, как было обещано, наконец смогли попасть в здание Государственного архива Татарстана в селе Столбище. На последней встрече со СМИ председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова предлагала посетить новую штаб-квартиру архивариусов республики после Нового года. Всего 40 минут от центра — и мы в архиве, в котором, как гордо говорят руководители, 30% работников — молодежь.

Начнем с танцев!

То, что архив — это не пыльное место, куда ссылают на старости лет, решили доказать в учреждении уже на входе, поскольку знакомство с архивом началось с танцевального флешмоба, который провели молодые ребята. Рядом прогремел экспресс, следующий в аэропорт. Как сообщил зампредседателя Государственного комитета РТ по архивному делу Ильнур Шарипов, на прошлой неделе объект посетили чиновники, министр транспорта РТ, представитель РЖД. Решили, что у архива появится своя платформа. Также к весне планируется постройка автобусной остановки. Сейчас же работники добираются до места на двух вахтовых автобусах: с Жилплощадки и Дербышек.

Есть в здании и читальный зал на шесть компьютеров. Но вторая мысль, которую Габдрахманова систематически доносит до журналистов: ехать в Столбище обычным пользователям не надо. Они могут посмотреть документы — в цифровом виде или вживую — в читальном зале на улице 8 Марта, где для них есть зал с 30 местами, и очередей там нет, по ее словам. Приехать в Столбище придется для ознакомления с секретными материалами, которые из здания выносить нельзя. На встрече с журналистами в ноябре 2021-го глава комитета сообщила, что к 1 июня 2022 года любой запрашиваемый документ, если он еще не был отсканирован, оцифруют по запросу в течение трех часов.



— Если дело небольшое и страниц немного, то ребята его получают — и чуть больше четырех часов требуется на работу. Если дело большое, то мы пока привозим его в бумажном виде. По регламенту это два дня.

По словам Габдрахмановой, сейчас идет доработка технического задания по работе читального зала, чтобы процесс шел удобнее. С 1 января архив получил 1 309 требований, больше 60 процентов он удовлетворил.



Музыку — с метками, профильный журнал — в pdf

Что касается музыки, то, по словам заместителя директора по хранению аудиовизуальных документов и обязательного экземпляра Сергея Горохова, в Столбище хранится архив ГТРК «Татарстан», однако предоставить его для прослушивания сложно, потому что у архива нет соответствующих разрешений и механизмов работы с РАО. Вопрос решают с помощью «запикивания» материала (что-то вроде «водяных знаков») и обращения в архив. Но проблему обещают устранить.

Прояснила Габдрахманова судьбу журнала «Гасырлар авазы/Эхо веков», который в этом году не выходил (не открывается и сайт издания):

— Вы же знаете, что у нас началась спецоперация? В курсе? Очень хорошо, что вы об этом знаете.

Выпуск журнала в связи с этим оказался не в числе первостепенных расходов. Правда, тут же глава комитета обратилась к и.о. директора Римме Сибгатуллиной с просьбой выложить три номера (журнал выходит раз в квартал) в pdf, а к концу года и напечатать его.

Архив закончил переезд из Казани в поселок Столбище Лаишевского района 15 декабря, освободив здания на ул. 8 Марта, 5а (в него перебрался муниципальный архив, а у Госархива остался читальный зал) и Сибирском тракте, 27г. Архивариусы также передали все площади соседям из СИНХа в здании на Кремлевской. На Декабристов в одном из объектов продолжают принимать документы от предприятий (так им удобнее, пояснила Габдрахманова), судьба второго здания решается. Госкомитет РТ по архивному делу остался на улице Ново-Песочной.

В Столбище перевезли 220 тысяч архивных коробок с 2 277 447 единицами хранения (управленческая документация, документы по личному составу, аудиовизуальные документы), 31 488 книг, 5 750 журналов и 3 295 подшивок газет, оборудование. В том числе — 1 608 коробок с секретными документами. Площади заняты на 40%, притом что в городских зданиях заполняемость порой превышала возможности в полтора раза.

Габдрахманова напомнила, что здание архив получил благодаря президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который сумел добиться передачи объекта, построенного для Росреестра, республике. Также она вспомнила про историю с письмами краеведов, экскурсоводов, ученых в адрес президента республики — авторов беспокоило, что теперь за оригиналами материалов необходимо будет ездить за город, а нынешняя остановка находится в получасе ходьбы от архива. Габдрахманова вновь привела статистику, что только 52 из 354 подписантов ходили в архив постоянно, а хотя бы один раз в архиве были 120.

Также она заявила, что переезд — это часть давно задуманной концепции «Архивного городка», которую начали реализовывать еще при ее предшественнице, нынешнем министре культуры РТ Ираде Аюповой, с объединения пяти архивов. В то время, конечно, подчеркнула Габдрахманова, о подобном здании не могли даже мечтать.

Работа архива — через цирк

Журналистам провели экскурсию, в которой участвовали работники архива. Началось все с читального зала, где был запрошен на оцифровку один из материалов о здании цирка. Мы увидели, как документы обеспыливают, подшивают (параллельно журналисты увидели документы из архива Викторина Груздева).

Также для СМИ провели короткий мастер-класс по восстановлению документов, операторов допустили в хранилище (куда обычно заходят только пять человек, начиная с и.о. директора), продемонстрировали внушительные сканеры, рассказали о проекте системы поиска генеалогического родства «Ядкяр», в которую вводятся данные из метрических книг и переписей (проект планируют завершить в 2025-м, так что любой сможет быстро узнать свою родословную).

К слову об и.о., после ухода с должности директора историка Ильдара Шафикова его место вакантно, обязанности исполняет Римма Сибгатуллина, первый зам. Также она занимает пост председателя объединенной профсоюзной организации. По словам Сибгатуллиной, работа ее полностью устраивает:

— Я постоянно работаю с образовательными организациями, Энергоуниверситетом, КФУ, Институтом культуры. Молодежь, которая прыгала на флешмобе, — это все выпускники наших учебных заведений. Мы с ними работаем на практике, проводим «Ночь в архиве», квесты, экскурсии, хотелось бы, чтобы первыми в это здание попали студенты, — отметила она, анонсировав экскурсии по архиву не только для журналистов.