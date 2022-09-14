В Казани в дилерском центре «КАН Авто» на Тукая начнут продавать китайские автомобили

В Казани в дилерском центре «Kia КАН Авто» на Тукая, 115 с завтрашнего дня, 15 сентября, будут продавать новые китайские автомобили — Chery, Geely, Exeed, выяснило «Реальное время».

При этом сервис остается Kia. Все остатки новых корейских машин передали в автосалоны «КАН Авто» на Оренбургском и Сибирском трактах.



Фото: realnoevremya.ru

Как выясняло в конце августа «Реальное время», продажи автомобилей в России упали более чем наполовину — в стране реализовали лишь 369 тысяч машин против 934 тысяч в прошлом году. При этом львиную долю, 80% объемов рынка, сейчас занимают китайские авто, поскольку привозить европейские в рамках параллельного импорта слишком дорого, отмечают представители отрасли. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт проанализировал ситуацию на рынке и предупредил, что в Татарстане следует ожидать слияний и поглощений дилерских компаний.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина