В школах России не будут отказываться от традиционных учебников в пользу электронных

Минпросвещения России не будет отказываться от печатных учебников в школах и заменять их на электронные, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.



Все электронные ресурсы создаются для того, чтобы дополнить традиционную систему, и чтобы у учителей было больше возможности для повышения качества образования, указывает Кравцов:

— Здесь должен быть комплексный подход, мы советуется и с Роспотребнадзором, и медицинскими работниками, чтобы все нормы, которые предписаны, соблюдались.

На днях секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что в учебнике по истории появятся главы о специальной военной операции на Украине.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко