В школах России не будут отказываться от традиционных учебников в пользу электронных
Минпросвещения России не будет отказываться от печатных учебников в школах и заменять их на электронные, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Все электронные ресурсы создаются для того, чтобы дополнить традиционную систему, и чтобы у учителей было больше возможности для повышения качества образования, указывает Кравцов:
— Здесь должен быть комплексный подход, мы советуется и с Роспотребнадзором, и медицинскими работниками, чтобы все нормы, которые предписаны, соблюдались.
На днях секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что в учебнике по истории появятся главы о специальной военной операции на Украине.
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