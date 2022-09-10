Портал TJournal полностью прекратил свою работу

Сегодня стал известно о том, что портал TJournal полностью прекратил свою работу. Вместо привычной главной страницы при обращении к сайту появляется заглушка, которая говорит об остановке работы сайта.

— TJournal закрыт. Он просуществовал 11 лет. Это был проект про технологии и интернет-культуру. 14 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал его по требованию Генпрокуратуры из-за «фейков об операции России на Украине», — сообщается в telegram-канале сайта.

По данным самого портала, его посещало более 4 миллионов человек ежемесячно. После начала специальной военной операции на Украине его заблокировали сначала в Белоруссии, а потом и в России. А в конце августа сайт объявил о том, что готовится к прекращению работы.

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Артем Гафаров