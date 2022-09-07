Казанский девелопер вложит 16 млрд рублей в строительство микрорайона под Владивостоком
ВТБ и казанский девелопер «СМУ-88» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о финансировании строительства нового микрорайона под Владивостоком для резидентов ТОР «Надеждинская». Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что общий объем инвестиций девелопера в строительство микрорайона оценивается в 16 млрд рублей.
Построить микрорайон планируется в селе Прохладное к 2028 году. В нем возведут 22 дома переменной этажности от 6 до 8 этажей на 3 тысячи 289 квартир. Общая жилая площадь составит 165 тысяч кв. м.
Также сегодня сообщалось, что ВТБ откроет финансирование проектов от «Ак Барс Дом» на общую сумму до 26 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве в рамках ВЭФ-2022 подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор «АБД» Марат Шагитов.
Отмечается, что средства будут направлены на крупный проект комплексной застройки территории под Казанью и строительство двух жилых комплексов в черте города.
Так, проект в Лаишевском районе Татарстана предусматривает строительство 937,9 тысячи кв. м жилья, рассчитанного на 38,5 тысячи жителей, а также детских садов, школ и других объектов инфраструктуры. Завершить строительство микрорайона планируется к 2030 году.
Вчера на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. На церемонии присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.
По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей. Сейчас эти площади заняты закрытыми производствами, заброшенными складами и помещениями.
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