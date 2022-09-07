Казанский девелопер вложит 16 млрд рублей в строительство микрорайона под Владивостоком

Фото: Максим Платонов

ВТБ и казанский девелопер «СМУ-88» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о финансировании строительства нового микрорайона под Владивостоком для резидентов ТОР «Надеждинская». Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что общий объем инвестиций девелопера в строительство микрорайона оценивается в 16 млрд рублей.

Построить микрорайон планируется в селе Прохладное к 2028 году. В нем возведут 22 дома переменной этажности от 6 до 8 этажей на 3 тысячи 289 квартир. Общая жилая площадь составит 165 тысяч кв. м.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня сообщалось, что ВТБ откроет финансирование проектов от «Ак Барс Дом» на общую сумму до 26 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве в рамках ВЭФ-2022 подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор «АБД» Марат Шагитов.

Отмечается, что средства будут направлены на крупный проект комплексной застройки территории под Казанью и строительство двух жилых комплексов в черте города.

Так, проект в Лаишевском районе Татарстана предусматривает строительство 937,9 тысячи кв. м жилья, рассчитанного на 38,5 тысячи жителей, а также детских садов, школ и других объектов инфраструктуры. Завершить строительство микрорайона планируется к 2030 году.

Вчера на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. На церемонии присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей. Сейчас эти площади заняты закрытыми производствами, заброшенными складами и помещениями.



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Максим Кокунин