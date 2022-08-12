«Таттелеком» опубликовал отчет по итогам первого полугодия 2022 года

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

Группа компаний «Таттелеком» (включая ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай») опубликовала отчетность по РСБУ за I полугодие 2022 года.

Согласно этому документу, чистая прибыль группы компаний за этот период достигла 871 млн рублей. Это на 6,7 % ниже, чем за первые шесть месяцев 2021 года (933,5 млн рублей). Чуть ниже, чем в минувшем году, этот показатель у двух предприятий, входящих в группу компаний: 778,7 млн рублей приходится на ПАО «Таттелеком» (по сравнению с 825,2 млн в 2021 году), 117,3 млн — на ООО «ТМТ» (126,7 в 2021 году).

В первом полугодии группа компаний активно закупала большой объем компонентов для строительства сетей высокоскоростного интернета по технологии GPON, обновляла офисное оборудование и оргтехнику, модернизировала сеть офисов продаж и обслуживания. Вырос и фонд оплаты труда работников.

Что касается выручки группы компаний, то она за первое полугодие выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 4 802,7 млн рублей (против 4 667,7 млн в 2021 году). Так, ПАО «Таттелеком» увеличило выручку на 5,4 % — с 3 972,2 млн рублей до 4 185 млн рублей. По ООО «ТМТ» она снизилась с 991 млн рублей до 937,6 млн рублей за аналогичный период. Выручка продолжает расти за счет доходов от оказания услуг доступа в интернет (+6,4 %), подвижной связи (+1,2 %), платных телеканалов (+1 %), в том числе и от продаж телефонов и иного оборудования (+39,6 %).

Показатель EBITDA в январе — июне 2022 года по группе компаний снизился на 13,4% и составил 1 720,6 млн рублей (в первом полугодии 2021 года — 1 987 млн рублей).

«Таттелеком» сообщает, что инфраструктура связи расширяется, спектр услуг растет и инвестиционные проекты осуществляются по заранее намеченному плану, несмотря на изменяющиеся экономические условия. Так, за 6 месяцев этого года в частном секторе городов и в малых населенных пунктах республики компания продолжила строить сети высокоскоростного интернета по технологии GPON (47 448 портов, фактически 50% от запланированного на год) и последовательно обновлять парк домофонных панелей в многоэтажных домах республики (461 дом с общим охватом 66 тысяч квартир).

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