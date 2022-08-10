В Казани задержали мужчину и женщину, укравших детскую одежду и ранивших охранника ножом

Фото: Роман Хасаев

В Казани задержали мужчину и женщину, которые совершили разбойное нападение на магазин, — их подозревают в краже детского комплекта одежды и в ранении охранника ножом, сообщает «МВД Медиа».



Сообщение о нападении поступило в отдел полиции «Авиастроительный» минувшим вечером. Сотрудники полиции установили, что пара похитила одежду и ранила охранника, который хотел им помешать, после чего скрылась на автобусе 89-го маршрута.

42-летнего неоднократно судимого мужчину и 27-летнюю женщину задержали на остановке общественного транспорта. Оба — местные жители. При досмотре мужчины полицейские нашли в кармане одного из задержанных нож.

Злоумышленников доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшему охраннику оказана медицинская помощь.

Фото: Максим Платонов

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Маргарита Головатенко