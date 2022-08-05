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Ресторан Chalbar в Казани продают за 16,2 млн рублей

09:39, 05.08.2022
Ресторан Chalbar в Казани продают за 16,2 млн рублей
Фото: avito.ru

Ресторан Chalbar ул. Чистопольская 86/10 в Казани выставили на продажу за 16,2 млн рублей, такое объявление есть на сайте Avito.

Автор объявления считает, что бизнес можно приобрести для «продолжения основного вида деятельности или для ребрендинга в кафе для привлечения и расширения аудитории ЖК «Столичный». Указано, что у ресторана сформировавшийся клиентский поток.

Площадь помещения — 240 кв. м., здание находится в аренде, ресторан работает в течение трех лет. Стоимость указана без уступки бренда и товарного знака. Финальная стоимость еще обсуждается.

Фото: avito.ru

Chalbar владеет казанский ресторатор Донат Мухаметшин. Он же совладелец «Покешных», два кафе которых также были выставлены на продажу за 6,5 млн рублей.

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Маргарита Головатенко
БизнесОбщество Татарстан

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