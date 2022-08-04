Хоккеист сборной Франции Овитю подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком»

Французский защитник Йоанн Овитю подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с рассчитано на один год.

Прошлый сезон Овитю провел в финском ХИФК, в составе которого провел 53 матча и набрал 31 очко (9 шайб и 22 передачи). В сезоне 2018/19 сыграл 25 матчей в КХЛ за «Сочи» (6 очков; 2+4).



В пресс-службе хоккейного клуба отметили, что Овитю станет первым игроком из Франции в истории «Нефтехимика».

В марте директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов рассказал, что костяк команды на следующий сезон сохраняется.

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Татьяна Леухина