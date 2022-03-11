В «Нефтехимике» обещают сохранить костяк команды на следующий сезон

Директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов рассказал, как будет комплектоваться команда на следующий сезон.

— Наша общая позиция с Олегом Юрьевичем (Леоновым, — прим. ред.), что мы сохраняем костяк команды. С игроками, которые нам нужны, мы ведем переговоры и почти от всех уже получили согласие. Сейчас обсуждаются финансовые вопросы с их агентами.

Он сообщил, что в следующем сезоне бюджет клуба должен быть немного выше, чем в этом сезоне.

— Мы на основе этого живем уже два с половиной месяца. Пока работаем на основе этого предварительно утвержденного бюджета, других распоряжений пока нет и не ожидаем.

Что касается легионеров, то Игорь Ларионов сообщил, что Лукаш Клок и Рональд Кнот, с которыми продлены контракты до 2024 года, подтвердили желание остаться в команде. «Но все будет зависит от ситуации к началу сезона», — заявил Ларионов.

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат сезона-2021/2022 на седьмом месте.