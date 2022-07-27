Три пункта наблюдения зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе Казани

Фото: Максим Платонов

В Казани три пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Повышенный уровень формальдегида в воздухе зафиксировал ПНЗ №4 по ул. Болотникова. Он составил 0,055 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию формальдегида выявил и ПНЗ №5 по ул. Татарстан, 72. Она оказалась превышена почти в два раза — 0,094 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зафиксировал и ПНЗ №6 по ул. Степана Халтурина, 10. Она составила 0,053 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 26 июля по 7 часов 27 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина