Синхронистки из ДНР с командой в Казани отрабатывают выступление на «Играх дружбы» — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

Синхронистки из Донецкой Народной Республики (ДНР) с командой в Казани отрабатывают выступление на «Играх дружбы», которые проходят в столице Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В ДНР в целях безопасности бассейны закрыты с февраля. Синхронистки проводили свои сборы в России. Чтобы подготовиться к «Играм дружбы» команда прибыла в Казань заранее. Дружеские отношения с донецкими спортсменками у республики установились еще три года назад — девушки периодически приезжают сюда на тренировки и соревнования.

На «Играх дружбы» Татарстан представляют 48 спортсменов, в том числе четыре представителя спортивного клуба «Синтез». Всего на соревнования прибыли участники из 16 стран.

Игры пройдут во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проведут с 21 июля по 2 августа. Ожидается участие более 1 100 спортсменов. В рамках него с 20 по 25 июля состоятся международные соревнования по плаванию. Второй этап мероприятия пройдет с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап состоится с 15 по 26 декабря.

Двукратный чемпион мира Антон Чупков назвал организацию «Игр дружбы» в Казани фантастической: «Очень круто, очень много болельщиков. В первый раз вижу такую поддержку. Доволен и организацией, и подготовкой».

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Маргарита Головатенко