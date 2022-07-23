Эксперты оценили, на сколько могут снизиться цены на автомобили

Этим летом как новые, так и подержанные автомобили практически перестали дорожать, отдельные компании снижают цены на свои модели. Эксперты оценили, могут ли автомобили подешеветь, сообщает «Автостат».



Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков указал, что наибольшее повышение цен на новые машины — 30-40% — наблюдалось в первом квартале 2022 года. Сейчас стоимость новых моделей снижается, из-за чего сохраняется умеренный спрос.

— <…> субъективно можно заметить, что снижение происходит тогда, когда закупки были по ценам до 24 февраля, и есть диапазон стоимости, которая может быть снижена. Мне кажется что наибольший процент снижения цен будет на марки из массового сегмента, когда у людей, кто планировал покупать автомобиль, изменилась жизненная ситуация и деньги нужны для других задач, — сказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

По его словам, цены могут быть на уровне февраля или даже ниже, но этого следует ожидать не раньше декабря. Это обусловлено тем, что 2022 год будет подходить к концу, и непроданные авто не будут считаться новыми.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметила директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова, ситуация на вторичном рынке связана прежде всего со стабилизацией рубля и с новыми импортными поставками автомобилей, которые дешевле тех, что есть на рынке.

— В текущей ситуации дефицита новых автомобилей, машины с пробегом, особенно сертифицированные с гарантией и минимальным километражем, стали полноценной альтернативой и замещением за счет соотношения цены и качества. При сохранении благоприятной экономической ситуации автомобили с пробегом дорожать не будут, — сказала она.

14 июля Минпромторг объявил о возобновлении программ поддержки спроса на автомобили — ведущие российские банки и лизинговые организации готовы обеспечить запуск программ во второй половине июля 2022 года.



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Маргарита Головатенко