Уильям Мосли покидает казанский УНИКС

Фото: пресс-служба УНИКСа

Американский центровой Уильям Мосли покидает УНИКС. Он продолжит карьеру, но в другой команде, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Присоединившись к казанской команде в апреле текущего года, Мосли провел в Единой Лиге ВТБ в составе УНИКСа 10 матчей со средними показателями 7.6 очка, 4.6 подбора, 2.4 передачи, 0.9 перехвата и 0.6 блокшота за 23.50 минуты игрового времени.

14 июля УНИКС покинул итальянский разыгрывающий Марко Списсу. В минувшем сезоне Единой Лиги ВТБ итальянский баскетболист сыграл за УНИКС 19 матчей, в среднем набирая по 6,6 очка, 2,3 передачи, 1,3 подбора и 0,7 перехвата за 16:19 минуты на площадке. В 25 играх Евролиги средняя статистика Марко Списсу составила 5,1 очка, 2,6 передачи, 1,6 подбора и 0,5 перехвата за 14 с половиной минут игрового времени.

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Максим Кокунин