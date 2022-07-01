Брянский миллиардер построит дом на острове-граде Свияжске

В Свияжске поселится брянский олигарх

Один из крупнейших производителей фарм- и медизделий в Брянской области Василий Азбукин построит жилой дом в Татарстане, на острове-граде Свияжске. Судя по данным акта государственной историко-культурной экспертизы, жилое здание бизнесмен возведет на улице Никольской, 3.

Участок находится в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия — «Поселение «Остров-град Свияжск». Его общая площадь составляет 1 475 м². Известно, что в 2020 году на участке уже имелись жилые и хозяйственные постройки дачно-деревенского типа. На сегодня данные об археологических исследованиях на месте этого участка отсутствуют.

Фото: Wikimedia.org

Так как Свияжск является объектом культурного наследия, строительство нужно было согласовать с Комитетом РТ по охране ОКН. В заключение экспертизы, заказанной бизнесменом, сообщается о возможности возведения дома при условии, что будут соблюдены условия проектного решения. В соответствии с проектной документацией на участке предусмотрено строительство отдельно стоящего двухэтажного кирпичного здания. Первый этаж здания будут частично занимать нежилые помещения, предназначенные для коммерческой недвижимости. На участке также предусмотрено строительство бани и гаража. Общая площадь проектируемого жилого дома по фундаменту составила 112 м². Площадь гаража — 87,5 м², а площадь бани — 105 м².

Бизнесмен строит дом для отца?

Василий Азбукин — один из богатейших людей в Брянской области, он бенефициар нескольких компаний, общая стоимость которых оценивается в 1,9 млрд рублей. Предприниматель ведет бизнес в сфере производства и продажи изделий, применяемых в медицинских целях. Одна из ведущих фирм — «МиниМед» с уставным капиталом в 10 млн рублей входит в топ-10 самых прибыльных компаний региона. Организация специализируется на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, по итогам прошлого года ее выручка составила 1,76 млрд рублей, чистая прибыль — 576 млн рублей.

Василий Азбукин — один из богатейших людей в Брянской области, он бенефициар нескольких компаний, общая стоимость которых оценивается в 1,9 млрд рублей. Фото: wikiway.com

Примечательно, что в Свияжске, возможно, проживает родственник брянского олигарха. На острове-граде есть ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Ростислав Владимирович Азбукин. Если это отец предпринимателя, то, вероятно, и дом строится для него. Однако подтвердить эту информацию не удалось. «Реальное время» связалось с приемной Василия Ростиславовича Азбукина в компании «МиниМед», но он оказался в отъезде. На вопросы о строительстве дома в Татарстане сотрудники его компании затруднились ответить.

Эмиль Зиянгиров