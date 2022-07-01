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Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век» к дополнительным выборам депутатов Госсовета РТ

08:08, 01.07.2022

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому одномандатному избирательному округу №14.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».


Наименование услуги


Ед. измерения


Стоимость за
услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)


Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):


— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа


1 мин./1 сек.


42000,00/700,00


— видеооткрытка статичная


до 15 сек.


8 950,00


— видеооткрытка динамичная


до 30 сек.


14 440,00


— функциональный видеоролик из материалов Заказчика


до 30 сек.


25 900,00


— функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани


до 30 сек.


33 160,00


— сложный перемонтаж видеоматериалов


1 мин.


7 120,00


— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)


1 мин.


4 720,00


— запись готового материала на СD, DVD


до 15 мин.


4 100,00


Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 13.08.2022г. до 00:00 часов 10.09.2022г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):


— программа / фильм / выступление в записи


1 мин./1 сек.


30000,00/500,00


— видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке):


— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29


1 сек.


268,00*


— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00


1 сек.


392,00*


— с 23:01 до 00:30


1 сек.


182,00*


Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).

Стоимость изготовления и размещения рассчитана согласно действующим прайсам на изготовление и размещение материалов избирательной кампании в Государственный Совет Республики Татарстан 2019 года.

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)

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