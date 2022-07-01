Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век» к дополнительным выборам депутатов Госсовета РТ
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому одномандатному избирательному округу №14.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».
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— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
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Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).
Стоимость изготовления и размещения рассчитана согласно действующим прайсам на изготовление и размещение материалов избирательной кампании в Государственный Совет Республики Татарстан 2019 года.
*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)
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