Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век» к дополнительным выборам депутатов Госсовета РТ

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому одномандатному избирательному округу №14.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».



Наименование услуги



Ед. измерения



Стоимость за

услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)



Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа



1 мин./1 сек.



42000,00/700,00



— видеооткрытка статичная



до 15 сек.



8 950,00



— видеооткрытка динамичная



до 30 сек.



14 440,00



— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.



25 900,00



— функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани



до 30 сек.



33 160,00



— сложный перемонтаж видеоматериалов



1 мин.



7 120,00



— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)



1 мин.



4 720,00



— запись готового материала на СD, DVD



до 15 мин.



4 100,00



Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 13.08.2022г. до 00:00 часов 10.09.2022г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— программа / фильм / выступление в записи



1 мин./1 сек.



30000,00/500,00

— видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке):



— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29



1 сек.



268,00*



— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00



1 сек.



392,00*



— с 23:01 до 00:30



1 сек.



182,00*





Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).

Стоимость изготовления и размещения рассчитана согласно действующим прайсам на изготовление и размещение материалов избирательной кампании в Государственный Совет Республики Татарстан 2019 года.

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)

