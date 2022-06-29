Цены на татарстанскую клубнику испытали небольшой подъем по сравнению с прошлым годом

Розничные и оптовые цены на татарстанскую клубнику испытали небольшой подъем по сравнению с прошлым годом. Об этом «Реальному времени» рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

По его словам, розничная цена у местных фермеров стартовала на одном и том же уровне и составила от 400 до 500 рублей за 1 килограмм. Вместе с этим, оптовые цены, если объемы идут свыше полутра тонн, достигают 300 рублей за 1 килограмм.

— Все жители Татарстана ждут именно местную ягоду. Они не привыкли есть турецкую или краснодарскую, все хотят покупать только местного урожая, — добавил Ситдиков.

Фото: предоставлено Ильдаром Ситдиковым

16 июня Ситдиков заявил, что цены на клубнику в Татарстане должны остаться на уровне прошлого года, однако возможно небольшое подорожание. Так, по его словам, этим летом средняя цена за 1 килограмм ягод по республике составит «350 рублей в розницу».



Он также добавил, что в плане импорта и экспорта татарстанская клубника пользуется особым спросом и не имеет сильной конкуренции.



— Иностранной ягоды на рынках очень много: Азербайджан, Турция. Но, как правило, там очень сложно найти какой-нибудь хороший продукт. Эта ягода посредственного качества. Потому что она везется издалека, а собирается незрелой. Из ягод Краснодарского края то, что я видел сам, — это плоды пораженные или съеденные клещом. А их цена — 650 рублей за килограмм. Эта ягода нам точно не конкурент, — сказал бизнесмен.

На прошлой неделе в хозяйствах татарстанских фермеров стартовал сбор урожая клубники, а первые ягоды уже появились в продаже. Через 2 недели начнется сбор смородины, малина будет еще не скоро.



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Максим Кокунин