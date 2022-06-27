Спецпредставитель президента: Россию не отключат от глобального интернета
Отключить Россию от глобального интернета практически невозможно, отгораживаться от него тоже не собираются, рассказал спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.
По его словам, в стране подготовилась к тому, чтобы российский интернет продолжил существовать даже в случае его отключения.
— А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет, — сказал он «РИА Новости».
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена.
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