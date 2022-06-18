Первые участники казанского триатлона будут на финише через 10 минут — лидирует Денис Васильев

Фото: представлено Кариной Хакимовой

На финише начали растягивать ленту — это значит, что первые участники казанского триатлона в рамках чемпионата России будут на финише в течение 10 минут. Такими подробностями с «Реальным временем» поделилась волонтер соревнований Карина Хакимова. Сейчас, по ее словам, лидирует Денис Васильев.

— Нам уже дали вводную и рассказали, что нам нужно делать. Недавно вот мы узнали о том, как правильно выдавать медали финалистам, — поделилась она.

Медаль участника триатлона. Фото: представлено Кариной Хакимовой

Уже второй день проходит первый для Казани чемпионат России по триатлону, в рамках которого в столице Татарстана в шестой раз пройдет массовый забег для любителей Ironstar. В нем примут участие более полутора тысяч человек. Самому возрастному участнику любительского забега, как рассказали накануне в ходе пресс-конференции, — 87 лет.

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Артем Гафаров