Сбер запустил сервис «Бронирование квартир» на Домклик в Татарстане
Теперь сервис для поиска и покупки недвижимости «Домклик от Сбера»* дает возможность не только подобрать подходящую квартиру в новостройке** и бесплатно забронировать ее, но и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке Сбера.
Жилые комплексы от застройщика #Суварстроит в Казани можно забронировать со скидкой к ставке -0,5%: ЖК «Залесный сити», ЖК «Времена года», ЖК «Палитра», ЖК «Станция спортивная», ЖК «Столичный», ЖК «Южный парк».
Для следующих жилых комплексов скидка на ипотеку составляет -0,3%:
- ЖК «Светлая долина» (ГК «Ак Барс Дом»),
- ЖК «Осиново» (специализированный застройщик «ЖК «ОСИНОВО»),
- ЖК «Дом по ул.Кул Гали» (специализированный застройщик «ИЗУМРУДНЫЙ»),
- ЖК «Сердце города», ЖК «Притяжение» (ГК «Талан», г. Набережные Челны),
- ЖК «Озеро», ЖК «Дом по проспекту Московский», ЖК 19 (ГК «Евростиль», г. Набережные Челны),
- ЖК «Волшебный сад» (специализированный застройщик «ТРОЙКА»).
Забронировать квартиры со скидкой можно на сайте Домклик.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:
«Мы рады расширению сотрудничества с ведущими девелоперами Татарстана. Вместе мы поддерживаем множество программ льготного ипотечного кредитования и субсидирования, предлагая жителям республики более доступные условия приобретения жилья. С запуском новой услуги «Бронирование квартир» на Домклик клиенты получат не только дополнительное удобство, но и выгоду».
Чтобы забронировать квартиру в сервисе Домклик, нужно выбрать понравившийся объект и нажать кнопку «Забронировать». После этого с вами свяжется менеджер и проконсультирует по вопросам бронирования и получения скидки. Срок бронирования от двух дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.
Справка
* Возрастное ограничение «Домклик»: 16+
** С проектными декларациями нижеперечисленных проектов можно ознакомиться на сайте
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