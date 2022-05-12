Сбер запустил сервис «Бронирование квартир» на Домклик в Татарстане

Теперь сервис для поиска и покупки недвижимости «Домклик от Сбера»* дает возможность не только подобрать подходящую квартиру в новостройке** и бесплатно забронировать ее, но и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке Сбера.

Жилые комплексы от застройщика #Суварстроит в Казани можно забронировать со скидкой к ставке -0,5%: ЖК «Залесный сити», ЖК «Времена года», ЖК «Палитра», ЖК «Станция спортивная», ЖК «Столичный», ЖК «Южный парк».

Для следующих жилых комплексов скидка на ипотеку составляет -0,3%:

ЖК «Светлая долина» (ГК «Ак Барс Дом»),

ЖК «Осиново» (специализированный застройщик «ЖК «ОСИНОВО»),

ЖК «Дом по ул.Кул Гали» (специализированный застройщик «ИЗУМРУДНЫЙ»),

ЖК «Сердце города», ЖК «Притяжение» (ГК «Талан», г. Набережные Челны),

ЖК «Озеро», ЖК «Дом по проспекту Московский», ЖК 19 (ГК «Евростиль», г. Набережные Челны),

ЖК «Волшебный сад» (специализированный застройщик «ТРОЙКА»).

Забронировать квартиры со скидкой можно на сайте Домклик.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Мы рады расширению сотрудничества с ведущими девелоперами Татарстана. Вместе мы поддерживаем множество программ льготного ипотечного кредитования и субсидирования, предлагая жителям республики более доступные условия приобретения жилья. С запуском новой услуги «Бронирование квартир» на Домклик клиенты получат не только дополнительное удобство, но и выгоду».

Чтобы забронировать квартиру в сервисе Домклик, нужно выбрать понравившийся объект и нажать кнопку «Забронировать». После этого с вами свяжется менеджер и проконсультирует по вопросам бронирования и получения скидки. Срок бронирования от двух дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»