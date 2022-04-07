В Татарстане за неделю сахар-песок подорожал на 4%

В Татарстане вновь зарегистрировали рост цен на сахар-песок. С 25 марта по 1 апреля он подорожал на 4,01%.

Средняя потребительская цена сахара на 25 марта составляла 79,52 рубля за кг. К 1 апреля она достигла 82,64 рубля за кг, следует из подсчетов Татарстанстата.

Отметим, что с 18 по 25 марта цены на сахар-песок в Татарстане выросли на 0,52%. С 11 по 18 марта продукт в республике подорожал сразу на 23,32%.

По подсчетам Росстата, в целом по стране с 26 марта по 1 апреля сахар-песок подорожал на 5,1%. При этом с 13 по 18 марта в России цена на него увеличилась на 13,8%.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Татарстане ажиотажный спрос на сахар наблюдался в первые недели после объявления Западом санкций против России. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, по итогам первого дня проведения сельскохозяйственных ярмарок продали около 100 тонн сахара. Однако сейчас ажиотажный спрос на сахар спадает.

Татьяна Демина