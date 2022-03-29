Видеонаблюдение от «Ростелекома» поддерживает порядок в жилом районе «Салават купере» в Казани

«Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения девять домов жилого района «Салават купере» в Казани. За порядком в подъездах, лифтах и на детских площадках следят 328 камер.

Жители и сотрудники управляющей компании с помощью специального приложения или в браузере могут наблюдать за происходящим во дворах и подъездах, оперативно реагировать на нарушения порядка, а при необходимости — обращаться к архиву записей. Информация с камер видеонаблюдения передается в защищенное облако «Ростелекома», где хранится неделю.

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан: «Для каждого дома разрабатывался индивидуальный проект, продумывалось оптимальное расположение камер для наиболее полного обзора территории. Наши специалисты прежде всего ориентируются на потребности жителей конкретного дома: для одних важна возможность наблюдать за парковкой или входами на крышу и в подвал, для других — контроль за лестничными площадками и лифтами».

За порядком в подъездах, лифтах и на детских площадках ЖК «Салават Купере» следят 328 камер

Эдуард Ибрагимов, директор управляющей компании «Жилищный фонд»: «С помощью видеонаблюдения от “Ростелекома” в “Салават купере” уже раскрыто несколько правонарушений. Записи с камер неоднократно помогали определить виновников ДТП, покинувших место аварии, и зафиксировать факты квартирных краж».

Установка оборудования продолжается — до конца апреля «Ростелеком» подключит в «Салават купере» еще 68 видеокамер.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Видеонаблюдение» можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на официальном сайте компании и по номеру 8 800 200 30 00.

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