Видеонаблюдение от «Ростелекома» поддерживает порядок в жилом районе «Салават купере» в Казани
«Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения девять домов жилого района «Салават купере» в Казани. За порядком в подъездах, лифтах и на детских площадках следят 328 камер.
Жители и сотрудники управляющей компании с помощью специального приложения или в браузере могут наблюдать за происходящим во дворах и подъездах, оперативно реагировать на нарушения порядка, а при необходимости — обращаться к архиву записей. Информация с камер видеонаблюдения передается в защищенное облако «Ростелекома», где хранится неделю.
Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан: «Для каждого дома разрабатывался индивидуальный проект, продумывалось оптимальное расположение камер для наиболее полного обзора территории. Наши специалисты прежде всего ориентируются на потребности жителей конкретного дома: для одних важна возможность наблюдать за парковкой или входами на крышу и в подвал, для других — контроль за лестничными площадками и лифтами».
Эдуард Ибрагимов, директор управляющей компании «Жилищный фонд»: «С помощью видеонаблюдения от “Ростелекома” в “Салават купере” уже раскрыто несколько правонарушений. Записи с камер неоднократно помогали определить виновников ДТП, покинувших место аварии, и зафиксировать факты квартирных краж».
Установка оборудования продолжается — до конца апреля «Ростелеком» подключит в «Салават купере» еще 68 видеокамер.
Получить дополнительную информацию о сервисе «Видеонаблюдение» можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на официальном сайте компании и по номеру 8 800 200 30 00.
Справка
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.
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