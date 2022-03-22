В «Казань Экспо» прошел первый концерт с полной посадкой после отмены ограничительных мер

19 марта в концертном зале им. И. Шакирова состоялось музыкальное шоу популярной поп-исполнительницы Юлии Zivert. Зал был полон: после отмены ограничительных мер зрители наконец смогли расположиться на всех сиденьях, а не в шахматном порядке.

Для своих поклонников певица подготовила полуторачасовую программу, где представила популярные песни и горячие новинки.

Выступление знаменитой певицы Zivert в Казани стало первым совместным проектом АНО «Казань Экспо» и ООО «МТС Энтертейнмент» в рамках партнерского соглашения, которое было подписано в прошлом году.

На концерте присутствовало около 3 тысяч человек, включая поклонников из других городов. Для удобства гостей из Казани курсировали дополнительные электрички. К слову, организаторы позаботились, чтобы проезд по билетам был бесплатным.

Среди гостей вечера были и люди с ограниченными возможностями здоровья. Как выяснил корреспондент «Реального времени», насладиться концертом приехали гости из республиканской команды «Волейбол сидя» и участники из «Творческой инклюзивной студии «Э-моция».



Мы хотим сказать большое спасибо за такую возможность посетить этот концерт. Нам очень понравилось выступление певицы, спецэффекты. Нам здесь очень понравилось, потому что в «Казань Экспо» есть доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья для посещения мероприятий, концертов, — делится впечатлениями зрительница Александра Крюкова.



— Концерт мне очень понравился, Zivert — одна из моих любимых исполнительниц. Я в «Казань Экспо» впервые, и сама организация концерта и этого пространства мне показалась очень комфортной в плане доступности, — отмечает посетитель концерта Александр Калашников.

