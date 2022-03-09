«ВКонтакте» запустит программу поддержки блогеров, по которой можно получать 100% дохода от рекламы

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает программу поддержки блогеров, в рамках которой они смогут получить 100% дохода от показа рекламы. Как пояснили в компании, программу запустят в скором времени, и она будет действовать до 10 апреля.

В этот период авторы смогут заработать в общей сложности порядка 600 млн рублей. В частности, речь идет о таких инструментах монетизации, как партнерская программа, маркет-платформы, монетизация видео и VK Donut.

В компании также отметили рост аудитории и большой всплеск активности авторов социальной сети, передает «РИА Новости».

Ранее YouTube, Google и Meta отключили монетизацию ряда российских каналов и ограничили показ контента. А несколько дней назад Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории России.



Диана Жиленкова