Валиева о ее допуске до личного турнира фигуристов на ОИ: «Не хватает эмоций»

Фото: Олимпийский комитет России

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева прокомментировала решение о ее допуске до личного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.



Она поделилась, что эти дни были для нее сложными и у нее «уже не хватает эмоций»: «Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения».

Валиева отметила, что, несмотря на это, она рада представлять Россию на Олимпийских играх. «Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», — приводит ее слова RT.

Спортивный арбитражный суд принял решение, что Валиева продолжит выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. На Олимпиаде короткую программу фигуристки продемонстрируют 15 февраля, а произвольную — 17 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заверило, что продолжит разбирательство по делу Валиевой о положительной допинг-пробе. А Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что разочаровано решением суда.

После этого Камила вышла на официальную тренировку перед короткой программой в женском одиночном катании.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Также церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят, если российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева войдет в тройку призеров.

Маргарита Головатенко