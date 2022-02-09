На уборку казанских улиц этой ночью выйдет 381 единица спецтехники
В Казани сегодня ночью на уборку улиц от снега выйдут 117 дорожных рабочих и 381 единица специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Вывозить снег будут с улиц: 2-я Туринской, Адоратского, Амирхана, Баумана, Декабристов, Камая, Кремлевской, Профсоюзной, Революционной, Сахарова, Тэцевской, Университетской, Сибгата Хакима, Челюскина, Чуйкова.
Водителей призвали не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.
За минувшие сутки с казанских улиц вывезли 13 720 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 732 703 тонны. Днем на уборку городских улиц вышли 567 дорожных рабочих и 418 единиц специальной техники.
Вчера в мэрии Казани сообщили, что в городе появятся дополнительные камеры для утилизации снега. Всего для утилизации снега создано семь снегоплавильных станций на 11 камер. Требуется еще 12 снегоплавильных камер.
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