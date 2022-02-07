Минниханов поздравил Данила Садреева со вторым местом на Олимпийских играх

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженца Лениногорска, спортсмена Данила Садреева со вторым местом по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте. Правительственная телеграмма направлена в Лениногорск.

«Завоеванное с твоим участием серебро российской команды — особенно ценно, ведь это первая олимпийская медаль в прыжках с трамплина в истории нашей страны. В целом твое уверенное и яркое выступление на столь представительном мировом спортивном форуме — это огромная радость и гордость для Татарстана», — говорится в тексте поздравления.

Фото: olympic.ru

Глава республики поблагодарил спортсмена за силу духа, мастерство, волю к победе. Отдельно он поблагодарил первого тренера Данила — Николая Васильевича Герасимова.

«Верим в тебя и от души желаем новых успехов и свершений в спорте и в жизни. Крепкого тебе здоровья, удачи и счастья», — написано в телеграмме.

Данил Садреев уже прокомментировал свое выступление на соревнованиях. Спортсмен признался, что прыжки на лыжах с трамплина технически очень сложный вид спорта. В нем многое зависит от «чуйки» и куража.



Татьяна Леухина