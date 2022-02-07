Татарстанец Данил Садреев: «В прыжках не знаешь, когда придет чуйка, что ты хорошо прыгнешь»

Прыжки на лыжах с трамплина технически очень сложный вид спорта. В нем многое зависит от «чуйки» и куража, заявил серебряный призер Олимпиады в Пекине Данил Садреев.

— Испытываю безумную радость. Она появилась, когда Женя приземлился в последнем прыжке. Мысли, конечно, приходили в голову, но я пытался их контролировать, чтобы не сглазить. И после приземления Жени понял, что случилось, и мы это сделали, — рассказал спортсмен.

Татарстанец отметил, что прыжки — технически сложный вид спорта, результат в котором не зависит от того, насколько долго ты тренируешься в зале.

Фото: olympic.ru

— В прыжках не знаешь, когда придет чуйка, что ты хорошо прыгнешь. И вот на тренировочном сборе она ко мне пришла — я в себя поверил, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Среди спортсменов, принесших ОКР второе место, был Данил Садреев. Вчера юноша показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине.



По итогам третьего дня Россия заняла второе место. Сборная ОКР завоевала сегодня одну золотую и одну серебряную медали.

Татьяна Леухина