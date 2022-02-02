Казань вошла в топ-7 городов по интересу к IT-профессиям

Фото: Максим Платонов

По данным исследования, объем поисковых запросов жителей Казани по теме дополнительного профобразования занимает седьмое место среди семи крупных городов России. Об этом сообщили «Реальному времени» в онлайн-университете Skypro.

Поиск информации про IT-обучение казанцами составляет почти 5% от трафика всех участников рейтинга. Более 20 тысяч поисковых запросов горожан в январе были направлены на общее изучение IT-специальностей.

Поисковый запрос «обучение разработке» занимает последнее место в топе популярных параметров поиска. Каждый десятый запрос по темам профобразования был связан с профессией исследователя. 8% запросов связаны с профессией тестировщика, которая считается одним из самых простых способов вхождения в IT-индустрию.



Также 17% жителей столицы Татарстана интересуют курсы финансовой грамотности. Ради эффективного управления своими финансовыми ресурсами они готовы освоить новую профессию.

Максим Платонов

2 декабря 2021 года, в Skypro сообщили, что 81% IT-специалистов из Казани рассматривают возможность создания своего стартапа параллельно с основной работой. Каждый четвертый респондент хотел бы открыть его в финансовом секторе. Также среди возможных сфер выделяют: агропромышленный сектор (14%) и образование (13%), а также гастрономию (9%) и маркетинг (7%).

В апреле прошлого года, вице-президент РАН Ирина Донник заявила, что потребность IT-специалистов растет, при этом их готовят только в центральных университетах. По ее словам, необходимо увеличивать количество практических занятий для студентов.



Максим Кокунин