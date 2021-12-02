Исследование: более 80% IT-специалистов Казани хотят создать свой стартап

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 81% IT-специалистов рассматривают возможность создания своего стартапа параллельно с основной работой. Каждый четвертый опрошенный хотел бы открыть его в финансовом секторе, сообщили «Реальному времени» в онлайн-университете Skypro.

36% респондентов из числа казанских IT-специалистов предпочли бы в свободное от работы время взять за вознаграждение дополнительный проект. Каждый третий считает, что за подработку можно взяться, если заплатят 20—40 тысяч рублей. Еще 35% готовы поработать в нерабочее время не менее чем за 40 тыс. рублей.

Что касается возможных сфер для запуска стартапа, IT-специалисты кроме финансового сектора называют привлекательными агропромышленный сектор (14%) и образование (13%), а также гастрономию (9%) и маркетинг (7%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Выяснилось, что многие IT-специалисты в Казани удовлетворены своим карьерным статусом лишь частично. Такое заявление сделали 64% опрошенных. Устраивает текущая карьера лишь 16% респондентов.

Из опрошенных IT-специалистов 46% заявили, что в нерабочее время предпочитают отдыхать и заниматься саморазвитием.

По данным РАН, на сегодняшний день в России не хватает 100 тыс. айтишников, а через 10 лет потребность возрастет до одного миллиона айтишников.



Татьяна Демина