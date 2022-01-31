Главное за выходные: проигрыш Медведева на Australian Open, скончался актер Леонид Куравлев
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 31 января:
- Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года. Матч продолжался 5 часов 24 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста. Это была самая длинная игра в истории Australian Open. Медведев проиграл в финале Australian Open второй раз подряд. В 2021 году российский теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу.
- 29-летний сербский нападающий Джордже Деспотович и казанский ФК «Рубин» расторгли контракт. Это произошло по обоюдному согласию сторон. Деспотович перешел в «Рубин» в июле 2020 года, сыграл за него 36 матчей и забил 15 голов.
- Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни. Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина «Тигры на льду» 1971 года. Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя — уходи» (1978), а также сериалы и мультфильмы. За годы творчества он попробовал себя в качестве актера в нескольких картинах.
- Скончался актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Он умер на 86-м году жизни. Леонид Куравлев особенно известен ролями в кинофильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».
- В Набережных Челнах прокуратуре поручено проверить информацию о падении ребенка в открытый люк. Ранее в челнинских соцсетях появилась информация от одной из жительниц, что около 12 часов дня в районе поселка ЗЯБ рядом с детской поликлиникой №3 ребенок упал в люк. Находившийся вместе с малышом отец спас его. Мальчик пережил стресс. Опознавательных знаков рядом с люком не было.
- ООО «Нижнекамское ПАТП», занимающееся автобусными перевозками в городе, избежало банкротства. Об этом сообщил «Реальному времени» директор Центра диспетчеризации Нижнекамского муниципального района Иван Мысенко. Поводом для иска стало решение Арбитражного суда Татарстана, который взыскал с ПАТП в пользу ООО «Газтеплосервис» 1,4 миллиона рублей. По словам Мысенко, разбирательство было прекращено, а НПАТП выплачивает долг «Газтеплосервису» по мирному соглашению.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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