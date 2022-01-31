Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.



Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (сейчас — поселок Южный Азовского района Ростовской области). Окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург.

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина «Тигры на льду» 1971 года. Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя — уходи» (1978), а также сериалы и мультфильмы. За годы творчества он попробовал себя в качестве актера в нескольких картинах.

Маргарита Головатенко