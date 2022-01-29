«Нижнекамское ПАТП» избежало банкротства

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

ООО «Нижнекамское ПАТП», занимающемуся автобусными перевозками в городе, удалось избежать банкротства. Об этом сообщил «Реальному времени» директор Центра диспетчеризации Нижнекамского муниципального района Иван Мысенко.

Поводом для иска стало решение Арбитражного суда Татарстана, который взыскал с ПАТП в пользу ООО «Газтеплосервис» 1,4 миллиона рублей.. По словам Мысенко, разбирательство было прекращено, а НПАТП выплачивает долг «Газтеплосервису» по мирному соглашению.



ООО «Нижнекамское ПАТП» было создано 27 июля 2004 года. Оно занимается городскими пассажирскими автобусными перевозками и перевозкой работников промышленных предприятий на работу и с работы, перевозкой горожан в сады-огороды, обслуживанием общегородских мероприятий, выполняет вахтовые и заказные перевозки.

Информация о том, что «Нижнекамское ПАТП» хотят обанкротить, появилась во второй декаде января 2021 года. О намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным сообщил Алмаз Авзалов, действующий на основании агентского договора по поручению ООО «Газтеплосервис». Поводом для иска стало решение Арбитража республики.

Дарья Акимова