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В Казани насчитывается 168 тысяч студентов — это много или мало?

18:31, 24.01.2022 3
В Казани насчитывается 168 тысяч студентов — это много или мало?

В Казани насчитывается 168 тысяч студентов. Именно это количество обучается в 30 высших и 32 профессиональных образовательных заведениях города. Такие данные приводятся на сайте мэрии столицы Татарстана.

Треть из них — это молодые люди из других российских городов, а также из иностранных государств. Большинство из них приехали из Китая, Индии, Туркмении и Узбекистана. Казанские студенты-иностранцы говорят в общей сложности на 75 языках мира. Казанский федеральный университет, крупнейший вуз города, занимает второе место среди вузов России по числу обучающихся в нем иностранцев. В этом году туда было зачислено 210 иностранных студентов.

Популярны среди казанских студентов специальности «конфликтология», «нефтегазовое дело», «реклама и связи с общественностью», «экономика», «авиастроение», «медицинская биохимия и биофизика», «лечебное дело», «системный анализ и управление» и «двигатели летательных аппаратов».

Напомним, в 2021 году КФУ, КНИТУ-КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанская консерватория и Казанский государственный медицинский университет вошли в рейтинг 100 лучших вузов России по версии журнала Forbes.

Фото: КФУ

168 тысяч студентов — это:

  • На 3 тысячи человек больше, чем в 2020 году — тогда в 28 вузах и 36 ссузах обучались около 165 тысяч студентов.
  • В 9,8 раза больше, чем бюджетных мест в вузах Казани — на 2021—2022 учебный год их было выделено 17 тысяч.
  • В 4,3 раза меньше, чем обучающихся в вузах Москвы — согласно статистике на 2020—2021 учебный год, всего там числилось 722,5 тысячи человек.
  • Примерно на 8 тысяч больше, чем учеников в казанских школах — 1 сентября 2021 года за парты сели почти 160 тысяч человек.
  • По прогнозам Госдумы, такое же количество россиян, потерявших работу, в 2021 году могли бы стать участниками программ переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства.
  • На 68 тысяч больше населения Зеленодольска — по данным 2020 года, там проживают 100 039 человек.
  • Почти вдвое больше, чем было студентов в Казани в 2000 году — тогда в городских учебных заведениях получали знания 94 355 молодых людей.
  • 4% от общего числа студентов в России — всего в 2021 году к учебе приступили 4,2 миллиона человек.
  • В 1,2 раза больше, чем насчитывалось студентов во всей Российской империи в 1917 году — в тот год учились 135 065 человек.
Дарья Акимова
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19:12
    Это почти 15% от населения Казани.
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  • Анонимно 19:13
    Казанские студенты-иностранцы говорят в общей сложности на 75 языках мира. - ого! Впечатляет
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  • Анонимно 19:14
    Казань - город студентов
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