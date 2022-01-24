В Казани насчитывается 168 тысяч студентов — это много или мало?

В Казани насчитывается 168 тысяч студентов. Именно это количество обучается в 30 высших и 32 профессиональных образовательных заведениях города. Такие данные приводятся на сайте мэрии столицы Татарстана.

Треть из них — это молодые люди из других российских городов, а также из иностранных государств. Большинство из них приехали из Китая, Индии, Туркмении и Узбекистана. Казанские студенты-иностранцы говорят в общей сложности на 75 языках мира. Казанский федеральный университет, крупнейший вуз города, занимает второе место среди вузов России по числу обучающихся в нем иностранцев. В этом году туда было зачислено 210 иностранных студентов.

Популярны среди казанских студентов специальности «конфликтология», «нефтегазовое дело», «реклама и связи с общественностью», «экономика», «авиастроение», «медицинская биохимия и биофизика», «лечебное дело», «системный анализ и управление» и «двигатели летательных аппаратов».

Напомним, в 2021 году КФУ, КНИТУ-КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанская консерватория и Казанский государственный медицинский университет вошли в рейтинг 100 лучших вузов России по версии журнала Forbes.

Фото: КФУ

168 тысяч студентов — это:

На 3 тысячи человек больше , чем в 2020 году — тогда в 28 вузах и 36 ссузах обучались около 165 тысяч студентов.

, чем в 2020 году — тогда в 28 вузах и 36 ссузах обучались около 165 тысяч студентов. В 9,8 раза больше , чем бюджетных мест в вузах Казани — на 2021—2022 учебный год их было выделено 17 тысяч.

, чем бюджетных мест в вузах Казани — на 2021—2022 учебный год их было выделено 17 тысяч. В 4,3 раза меньше , чем обучающихся в вузах Москвы — согласно статистике на 2020—2021 учебный год, всего там числилось 722,5 тысячи человек.

, чем обучающихся в вузах Москвы — согласно статистике на 2020—2021 учебный год, всего там числилось 722,5 тысячи человек. Примерно на 8 тысяч больше , чем учеников в казанских школах — 1 сентября 2021 года за парты сели почти 160 тысяч человек.

, чем учеников в казанских школах — 1 сентября 2021 года за парты сели почти 160 тысяч человек. По прогнозам Госдумы, такое же количество россиян, потерявших работу, в 2021 году могли бы стать участниками программ переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства.

россиян, потерявших работу, в 2021 году могли бы стать участниками программ переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. На 68 тысяч больше населения Зеленодольска — по данным 2020 года, там проживают 100 039 человек.

населения Зеленодольска — по данным 2020 года, там проживают 100 039 человек. Почти вдвое больше , чем было студентов в Казани в 2000 году — тогда в городских учебных заведениях получали знания 94 355 молодых людей.

, чем было студентов в Казани в 2000 году — тогда в городских учебных заведениях получали знания 94 355 молодых людей. 4% от общего числа студентов в России — всего в 2021 году к учебе приступили 4,2 миллиона человек.

студентов в России — всего в 2021 году к учебе приступили 4,2 миллиона человек. В 1,2 раза больше , чем насчитывалось студентов во всей Российской империи в 1917 году — в тот год учились 135 065 человек.

Дарья Акимова