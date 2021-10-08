Президент Татарстана указал на нехватку кадров в школах и проблему обеспечения их безопасности

Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов указал на нехватку кадров и попросил Министерство образования и науки РТ взять под контроль ситуация и активизировать работу по привлечению молодых специалистов в образовательные организации республики. Такое заявление он в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ.

Кроме того он затронул безопасность школ, вспомнив о трагических события в Казани и Перми.

В мероприятии принимают участие первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители исполнительных и судебных органов власти, вузов и образовательных организаций, учреждений здравоохранения и т.д. Присутствуют 84 депутата Госсовета РТ.